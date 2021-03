Astrónomos descubren nuevos cúmulos de galaxias que habían permanecido ocultos a pesar de estar a plena vista

Sin embargo, como lo determinó en 2012 un profesor del MIT, Michael McDonald, no todos los cúmulos cumplen con este principio general: descubrió el llamado cúmulo de Phoenix, en el que un agujero negro emite rayos X lo suficientemente brillantes como para opacar ese efecto. Por ello, parecía una única fuente de rayos X y así fue clasificada erróneamente durante mucho tiempo. “ Estuvo en el archivo durante décadas y nadie lo vio . Lo pasaban por alto porque no se distinguía bien”, comentó McDonald.

