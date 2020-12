Astronautas prestarán a sus jugadores esta temporada

Colmenares agregó que la decisión de no participar no se tomó tarde, sino que la última reunión de los equipos con la directiva de Probeis se dio una noche antes de que se lanzara oficialmente la temporada, que debe arrancar el 8 de enero si el Ministerio de Salud (Minsa) así lo permite.

Los Astronautas de Los Santos , actuales campeones de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), reiteraron ayer que su decisión de no jugar en la campaña 2021 se debe a que el certamen no se jugará bajo una burbuja para evitar posibles contagios de la covid-19 de su personal.

You May Also Like