Astrid Nicole se luce en Finlandia, se embolsilló a los 100 jurados

El talento le sobra. La cantante panameña Astrid Nicole sigue triunfando en el extranjero. Nuevamente compite en uno de los concursos de mayor audiencia e importancia de Finlandia , el “All Together Now Suomi 2020”, que entre sus características se destaca que cada participante se somete, en tarima, a un jurado compuesto por 100 expertos.

