Astrid Nicole pide respeto pa’ los artistas… decepcionada con la Teletón

La cantante panameña Astrid Nicole dio a conocer su descontento con los organizadores de la Teletón 20-30, a través de un anuncio en redes sociales.

La intérprete, que radica en Finlandia, aseguró que con mucho esfuerzo mandó su video para el cual alquiló estudio, bailarines, ‘entre lo que se podía, ya que yo no estoy en Panamá y son momentos duros para todos al equipo, pues su intención era donar y aportar su granito de arena, pero después de mucho averiguar, ya que nadie le respondía, resultó que nunca la incluyeron dentro del programa, alegando que su video no cumplía con los “requisitos de calidad”.

“Hasta el sol de hoy nadie me ha llamado.. no se tomaron la delicadeza de decirme que no les gustó el video o que no lo pondrían y prácticamente me hicieron sentir mal, rechazada e ignorada. Los artistas merecen respeto… y es una de las razones que muchos nos vamos del país con la cabeza agachada por la falta de RESPETO. Espero esto no le pase a nadie más y que las cosas se hagan bien y con mucho respeto al talento de cada persona y más en este evento que debe ser tan bonito y emotivo donde todos queremos apoyar y compartir nuestro amor a los más necesitados. Espero que la Teletón haya terminado bien y que se logró la meta y les deseo Feliz Navidad a todos“, escribió.

De hecho, la cantante Ingrid De Ycaza se solidarizó con su colega y reposteó sus palabras, además escribió: “Mi querida @astridnicolemusic sigue triunfando y volando alto donde te abran las puertas. Es bonito llevar siempre nuestra bandera a cualquier parte del mundo, pero es mejor aún cuando el apoyo y el respeto es mutuo. Con esto no quiero decir que no apoye al @clubactivo20_30 ya que por años han podido contar con mi aporte, apoyo y participación de manera desinteresada , pero cuando es necesario mejorar, también es nuestra parte expresarlo.”

‘Muchas gracias a el ingeniero Luis Oliva que dio la cara por mí y preguntó a los organizadores cuál era mi situación, en lo que le responden que no lo pusieron en el programa porque no cumplía ‘requisitos’ de calidad’.

Muchas personas me escribieron para saber acerca de mi participación en la Teletón 20-30 2020… no he respondido porque estaba decepcionada de la situación ya que mi finalidadera APOYARy DONAR.