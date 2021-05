AstraZeneca irá al mercado en busca de fondos

El grupo farmacéutico del Reino Unido eligió a Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para organizar una colocación de bonos de múltiples partes en dólares y posiblemente en euros. Recaudó $3,000 millones de una venta denominada en dólares en el verano, pero no ha ofrecido valores en euros desde 2016.

You May Also Like