Asociaciones y grupos en contra del matrimonio igualitario protestan en la Corte Suprema de Justicia

Según De La Guardia esta es una recomendación que no es vinculante. Por su parte, José Luis Delgado Presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia dijo que la presencia de todos los que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia hoy , es para decirle a todos los magistrados que creen en modelo original, antropológico y biológico que no se dejen impresionar por organismos foráneos.

De igual forma, también dijo que ellos no rechazan a las personas que tienen parejas del mismo sexo , pero no estan de acuerdo en que se reconozca la unión entre personas del mismo sexo como un matrimonio.

De acuerdo con Juan Francisco De La Guardia, presidente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia la postura que ellos seguirán sosteniendo es que no se puede permitir otro matrimonio que no sea el que se da entre un hombre y una mujer.

You May Also Like