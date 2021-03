Asociaciones Religiosas Culturales Yoruba se pronuncian por los fetos hallados

El Signo de Ifá Ika Fun nos enseña: “Babaláwo (y demás practicantes) no debe tener malas intenciones con sus semejantes. No se debe pedir el mal para nadie en los rezos y ritos Babaláwo (y demás practicantes) no debe romper tabúes.

“Es nuestro parecer, que primordialmente debemos hacer un llamado a la paz social y a el respeto mutuo entre todos los habitantes de nuestro país, y reiterar el derecho a la libertad de culto que consta en el artículo 35 de nuestra carta magna: “Artículo 35. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños. “Sin embargo, rechazamos cualquier acción que no cumpla con las leyes, decretos y demás normativas de la República de Panamá, por lo cual no apoyamos el uso, manipulación o profanación de cuerpos humanos.

