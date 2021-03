Asociación Panameña de Artistas emite comunicado tras afectación por pandemia

Sería irresponsable de nuestra parte, pedir que abran por completo el bloque 6 cuando es un hecho que aún la población nuestra no tiene un % aceptable de inmunidad frente al mortal virus, sin embargo, APELAMOS a que con creatividad el gobierno nacional dote al artista en general, de medidas y formas para que podamos llevar el pan a nuestras casas, pagar las necesidades básicas, pues NO vamos y pagamos cuentas con los APLAUSOS”, resalta el material.

You May Also Like