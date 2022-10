Asociación de Golf de Panamá presenta novedades para la temporada 2023 del Junior Tour

La Asociación de Golf de Panamá (APAGOLF) anunció cambios importantes a la forma de realizar el Junior Tour – gira amateur para jóvenes golfistas entre 5 y 18 años – con el único interés de mejorar la experiencia y preparación de los golfistas junior, incrementando los niveles de participación, y consolidando los distintos procesos clasificatorios para torneos internacionales como el IMG Academy Junior World Championship, Optimist, Junior Tour by Under Armour y US Kids.

La temporada 2023 del Junior Tour iniciará el 10 y 11 de diciembre de 2022, con la finalidad de articularse a la temporada de US KIDS; mientras que El Isthmian Junior se desarrollará el 26, 27 y 28 de diciembre en Tucán Country Club & Resort, Club de Golf de Panamá y Santa María Golf, pero seguirá siendo parte del Junior Tour 2022.

Entre los cambios más importantes, de cara a la próxima temporada, destaca el US KIDS GOLF en el que se ha emprendido una alianza estratégica con US KIDS GOLF para que el calendario oficial del JUNIOR TOUR 2023 incluya los torneos del US KIDS Local Tour Panamá

Además, los torneos del US KIDS Local Tour Panamá se realizarán en las fechas del Junior Tour, que usualmente son de 2 (dos) días con 36 hoyos de juego, y contarán para efectos del US KIDS como 2 torneos por separado (sábado y domingo), siendo a la vez contabilizados como 1 solo torneo del JUNIOR TOUR. Los golfistas juniors interesados en representar a Panamá en el OPTIMIST, IMG ACADEMY y JUNIOR TOUR by Under Armour, deberán completar los 36 hoyos (sábado y domingo) en las fechas del Junior Tour.

Para el WAGR – Junior Tour se establecieron tres fechas oficiales en la temporada 2023 para golfistas juniors (damas y varones) en edades de 13 a 18 años. Incorporándose como novedad, la posibilidad de que puedan jugarse mixto y las damas puedan así acceder a puntos dentro del WAGR.

En este sentido, el Junior Tour se convirtió en 2022 en un peldaño para que una nueva camada de jóvenes talentos de golf de Panamá pudiera participar en los distintos torneos internacionales.

“Nos sentimos muy satisfechos que nuevos talentos estén participando en competencias de alto nivel. Sin embargo, es importante que el Junior Tour sea atractivo para nuestros atletas juniors. Por ello, hemos emprendido estos cambios en el interés de aumentar la participación y mejorar sus preparación”, dijo Jean Pierre de Roux, presidente de APAGOLF.

Entre los torneos en los que Panamá estuvo presente internacionalmente en el 2022 se destacan IMG Academy Junior World Championship, el Optimist International Junior Golf Championship y The Junior Tour Powered by Under Armour, todos en Estados Unidos.

Calendario Oficial 2023:

• Junior Tour #1: 10 y 11 de diciembre (válida para US KIDS y Junior Tour ´23)

• Junior Tour #2: 21 y 22 de enero (válida para US KIDS y JT ´23)

• Junior Tour #3: 11 y 12 de marzo (válida para US KIDS y JT ´23)

• Junior Tour #4: 15 y de 16 abril (válida para US KIDS y JT ´23)

• Junior WAGR #1 (13-18): 27 y 28 de mayo (válida para WAGR)

• Junior Tour #5: 1 y 2 de julio (válida para US KIDS y JT ´23)

• Junior Tour #6: 19 y 20 de agosto (válida para US KIDS y JT ´23)

• Junior Tour #7: 16 y 17 de septiembre (válida para US KIDS y JT ´23)

• Junior WAGR #2 (13-18): 7 y 8 de octubre (válida WAGR)

• Junior Tour Match Play: 17 al 19 de noviembre (válida para JT ´23)

• Isthmian Junior / Junior WAGR #3: 26 al 28 de diciembre (válida para WAGR y JT ´23)





