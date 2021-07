Asociación de Armadores Panameños y la UMIP, piden ley para impulsar el desarrollo del sector marítimo

Para el director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista, resulta contradictorio que Panamá siendo un país marítimo que tiene alrededor de 13.500 naves que transitan por el Canal de Panamá anualmente y que además tiene una cadena de puertos menores nacionales y puertos concesionados no haya desarrollado el cabotaje o no se haya podido expandir la actividad comercial a través de las vías acuáticas.

