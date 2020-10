‘Asintomáticos de COVID-19 van a sufrir daños’, advierte médico panameño

Se dio cuenta porque en su núcleo salieron positivos su abuelo y su tío. En una familia de seis integrantes, cuando dos personas son positivas, a todas les hacen el rastreo y él salió positivo, pero sin síntomas significativos que refirieran alguna enfermedad respiratoria. Al manifestar tos seca al sexto día, que no lo dejaba dormir, me veo obligado a hacerle una evaluación a nivel de tórax. Las placas muestran infiltrados bilaterales, que indican que está teniendo un daño pulmonar silencioso. Y en Europa, muchos pacientes tuvieron muerte súbita por el reporte de casos asintomáticos.

Esto de los pacientes asintomáticos es un gran misterio. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria, un virus infeccioso y yo nunca he visto a una persona, por ejemplo, que tenga un resfriado asintomático. Hace un par de semanas publiqué en mi Instagram el caso de una placa de un paciente panameño de 28 años, catalogado como asintomático. Este paciente tenía infiltrados bilaterales silenciosos. Él, los síntomas que debió reportar no los manifestó. Luego refirió una tos seca, pero ya habían pasado seis días de dicho diagnóstico. Cuando se le manda una placa aparecen los infiltrados bilaterales.

Sin embargo, el librarse inicialmente de los síntomas clásicos de la COVID-19 no es sinónimo de que el organismo del infectado no sufrirá daños.

