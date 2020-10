Asintomáticos de COVID-19 podrían presentar muerte súbita si se descuidan

“Para demostrar reinfección, lo mejor es comprobar que los virus de cada uno de los momentos son distintos o tienen mutaciones que diferencian el linaje. Eso no lo hemos logrado en Panamá porque las muestras se usan para diagnóstico y no se conservan todas. Las del Gorgas sí se guardan. Si el paciente vino en abril, mayo o junio y regresa en octubre, sí podemos comparar las muestras y determinar sí es una reinfección”, puntualizó López.

“Es muy importante monitorearse los síntomas aunque no sea alguien con comorbilidad o alto riesgo, porque ha pasado que personas sanas, sin síntomas, de repente tienen una muerte súbita debido a que se les bajó el oxígeno y no lo sintieron. Sí es importante continuar midiéndose el oxígeno, a pesar de que no sienta nada”, advirtió López.

