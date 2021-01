Asia Argento acusa al director de cine Rob Cohen de abuso sexual

“En aquel entonces, yo no sabía muy bien qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama”, agregó, precisando que esta agresión se produjo en la época en la que ella actuaba en la película xXx dirigida por Rob Cohen, junto con Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

Asia Argento, la actriz italiana y figura del movimiento #MeToo, acusa de abuso sexual a Rob Cohen, el director estadounidense de la película The Fast and the furious (Rápido y furioso, en inglés), en una entrevista publicada recientemente por el diario Corriere della Sera.

