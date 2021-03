así vivió el primer día de la pretemporada

Es la ilusión y casi el nerviosismo de un piloto que ha recuperado el gusto por la Fórmula 1 . Después de dos años de ‘desintoxicación’ en otras categorías, Alonso se siente (según sus propias palabras) en “el mejor momento” y por eso necesitaba volver. Tiene cuentas pendientes en el campeonato donde se convirtió en leyenda y tras no alcanzar la gloria en Ferrari (no se puede considerar un fracaso) y caminar por el desierto en su segunda etapa en McLaren, entendió que era en ‘casa’ donde podía lograr resarcirse.

Fernando Alonso no paró quieto durante todo el viernes. Si no estaba en la sala de los ingenieros mirando datos, se sentaba en el muro para seguir junto a los técnicos de Alpine las vueltas y tiempos de Esteban Ocon en pista. Y cuando este llegaba a boxes, Alonso se iba corriendo a ver qué trabajo realizaban en ese coche y qué podían hacer para ajustar aún más su rendimiento.

You May Also Like