Así viaja el coronavirus por el aire cuando un enfermo tose frente a alguien

Los investigadores ofrecen una imagen más detallada de la dispersión de las gotas, ya que incorporaron las consideraciones biológicas del virus, como el contenido no volátil en la evaporación de las gotas, en el modelado de la dispersión de las gotas en el aire. “Una gota que se evapora retiene el contenido viral no volátil, por lo que la carga viral aumenta de manera efectiva —explica el autor Hongying Li—. Esto significa que las gotas evaporadas que se convierten en aerosoles son más susceptibles de ser inhaladas profundamente en el pulmón, lo que causa infección en la parte inferior del tracto respiratorio, que las gotas no evaporadas más grandes”.

