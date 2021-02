así va la batalla por la tutela de la cantante

El interés en la tutela de la cantante ha aumentado después del documental de The New York Times, «Framing Britney Spears». Celebridades y simpatizantes han abogado por Spears en las redes sociales con el hashtag #FreeBritney.

«Amo a mi hija y la extraño mucho», dijo Spears sobre su hija. «Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y continuar amando a Britney incondicionalmente. He y continuaré brindando un amor inquebrantable y protección feroz contra aquellos con intereses egoístas y aquellos que buscan dañarla a ella o a mi familia».

