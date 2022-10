Así suena “Volveremos al 36”, la polémica canción del acto de Vox que critican varios dirigentes políticos

Sin embargo, no todo fueron críticas. La banda también ha contado con grandes defensores de su actuación. Macarena Olona , la ex dirigente de Vox, ha compartido un video de la actuación en su cuenta de Twitter y ha asegurado que “pocos artistas se atreven a reventar la dictadura ideológica”.

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso , Jaume Asens, ha criticado que “los que provocan no son las víctimas”, si no “los que se enorgullecen del franquismo”. Mientras, el presidente del Principado de Asturias , el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que la canción, que es “muy grave”, hace referencia al golpe de Estado y la Guerra Civil “que desangró a España” y tacha de “extrema derecha e inconstitucionales” a los intérpretes.

Sergio C. Martínez y Mario Camps son los dos integrantes del grupo Los Meconios. Este par de amigos, en su canal de YouTube, hablan de actualidad política -incluso, a veces, desde el humor- y hacen parodia de canciones. En su propia página web se definen como “Políticamente incorrectos porque no hay otra forma de expresarse libremente. Españoles sin complejos y amantes de la libertad”.

