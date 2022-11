Así son Teo y Bruna Lucadamo, los hijos traperos de Aitana Sánchez Gijón

“Hoy mi cachorra cumple dieciocho años. Y yo no puedo sentirme más orgullosa de ella”, escribió en su Instagram la intérprete de Madres paralelas o Volavérunt. Pero también Teo, de 21 años, fue a ver a su madre al Festival de Teatro clásico de Cáceres el pasado junio. Porque Aitana no deja de presumir de ambos y de que, además, son artistas.

You May Also Like