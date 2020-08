así son los cascos ‘bluetooth’ que Amazon ha destacado en sus ofertas

A la hora de hablar de auriculares bluetooth no todo vale. Aunque no somos expertos en sonido, sabemos que entre las prestaciones que debemos exigirle a unos buenos cascos están una fidelidad alta, una conectividad potente y una autonomía que nos permita disfrutar de ellos donde y cuando queramos. Características que no siempre definen su precio pero que sí aseguran una buena compra ; y, por ello, todos los que andamos en busca de unos wearables de calidad valoramos positivamente aquellos que cuentan con todas y, además, añaden otras que suman valor, como el hecho de que sean resistentes al agua o que incluyan un estuche inteligente que aumente el valor de su autonomía.

