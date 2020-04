así son los auriculares que Amazon rebaja, solo hoy, un 40%

Si todavía no tienes este gadget, no te preocupes: hemos encontrado en Amazon una oferta muy suculenta para que, por fin, consigas unos cascos de calidad a buen precio. Se trata del modelo de Syllable que, además de otras prestaciones, se cargan de forma rápida. Ahora puedes conseguirlo en Amazon con un 39% de descuento, por menos de 31 euros. Eso sí, ¡no te lo pienses mucho! Puesto que el gigante del comercio online solo los ha rebajado durante unas horas

Aunque estos días los salones se han convertido en discotecas improvisadas con la música sonando a todo volumen, no hay mayor placer que escuchar, en privado, las canciones que tanto nos gustan. Y, para ello, la mejor opción son unos auriculares. Eso sí, mejor inalámbricos, para no depender de cables, y con bluetooh, para poder conectarlos al teléfono móvil y tener almacenados allí todos esos temas que nos calman y relajan.

Mientras practicamos nuestro deporte favorito, mientras estudiamos, cuando limpiamos la casa (para hacer la tarea más llevadera) y hasta en la ducha. No hay duda de que la música nos acompaña en muchos momentos de nuestra vida. Y no nos extraña puesto que la musicoterapia tiene muchos efectos beneficiosos. ¡Si ya dice el dicho que la música amansa a las fieras!

