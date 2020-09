así son los auriculares de 22 euros que puedes comprar en Amazon

Aunque el modelo de diadema es cómodo (e ideal, si queremos usarlo para, por ejemplo, practicar deporte), hay quien no puede evitar tener predilección por los ya clásicos earsbuds. Fáciles de usar, discretos y muy cómodos, este modelo es perfecto para el día a día y, además, no hay que hacer una gran inversión para conseguir unos de calidad. Sirva de ejemplo los que hemos reseñado bajo estas líneas, también del catálogo de ofertas flash de Amazon, que durante las próximas horas tienen una rebaja del 31%, por lo que pueden ser tuyos por poco más de 15 euros.

Se trata de los modelos over ear (los clásicos de diadema) que se reinventan para abandonar su diseño maxi y dar lugar a un dispositivo más cómodo que se coloca sobre las orejas, por detrás de la nuca y hasta en el cuello. De esta forma, disfrutamos de la comodidad de no llevar cables mientras estamos tranquilos gracias a su sistema antipérdida. Uno de los auriculares que Amazon ha rebajado hoy un 40% (¡puedes conseguirlos por menos de 23 euros!), los de la marca Kamtron, cuentan con este diseño.

Sin embargo, hay quienes no se sienten del todo cómodos al usar estos dispositivos, pues temen que puedan caerse de la oreja mientras realizan su sesión deportiva diaria. Aunque la mayoría de ellos cuentan con un diseño ergonómico que se adapta a cada persona e, incluso, los hay diseñados in ear con gancho, su pequeño tamaño y su carácter inalámbrico provocan que el temor a la pérdida sea más frecuente de lo que debería . Pero, por suerte, existen soluciones menos intrusivas y de gran calidad de sonido que destierran la posibilidad de que alguno de los auriculares se extravíe.

