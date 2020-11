así son las rebajas de Mielectro

No todo el mundo está dispuesto, por muy grande que sea la rebaja, a gastarse más de 300 euros en un smartwatch, pues ellos se conforman con prestaciones clásicas y eficaces que no repercutan tanto en el precio final. Y este modelo de Samsung es perfecto para ellos: por 159 euros pone a nuestra disposición los servicios básicos que se esperan de un reloj inteligente , desde la realización de los informes de actividad diaria hasta gestión de las notificaciones de nuestro smartphone.

Pero si hay unos productos que llaman la atención de techies y no tanto, son los smartwatches, unos wearables que han conquistado a gran parte de los usuarios por sus buenas prestaciones. Los hay destinados al ámbito deportivo, capaces de guiarte en un territorio desconocido con su GPS y de registrar los datos de todas las series, pero también los hay que miden nuestra calidad del sueño y nuestros pasos diarios, características que son aptas para todo tipo de personas. Conscientes del gusto por estos dispositivos, en Mielectro, dentro de su campaña de Black Friday , han rebajado una selección de smartwatches entre los que encontramos marcas como Garmin, Samsung, Xiaomi o Fitbit. De estos, nos ha llamado la atención la gran rebaja a la que está sujeto el modelo Fenix 5 Plus 010, de Garmin, que ahora puede ser tuyo por 360 euros menos.

