así son las plataformas digitales que nos hacen llegar las noticias cada día

“ Si un contenido de calidad no está bien posicionado ni accesible de forma rápida, es como si no existiera . La gente abandona una web si no se descarga en menos de 3 segundos; es muy importante trabajar la performance del medio digital y estar permanentemente actualizados frente a los cambios de algoritmo de Google ”. Estas son algunas de las claves de su éxito, según explica la periodista y Service Manager de la plataforma.

You May Also Like