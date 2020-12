así son las ofertas de Amazon en Garmin para acertar (¡y ahorrar!)

Elegir (¡y acertar!) con los regalos navideños es una tarea ardua. Con un presupuesto definido, del que conviene no pasarse, debemos dar con aquellos detalles que sorprendan y encanten, a partes iguales, a nuestros allegados. Así, para facilitarnos la tarea lo máximo posible, hay que pensar en sus gustos y aficiones, ya que nos dará buenas pistas de qué productos pueden serle útiles: juguetes para los más pequeños (¡y también para algún que otro adulto!); algún dispositivo de tecnobeauty para los que disfrutan cuidándose; algún best seller para los más lectores… Algunos perfiles son fáciles de resolver, pero otros, como el de los deportistas, no tanto: ¿qué podemos regalar a los amantes de todas las disciplinas para que les sirva en sus entrenamientos?

