así son las gafas de realidad virtual que Amazon ha rebajado un 26%

Aunque aún no es tan potente como la que muestran las películas de ciencia ficción, la realidad virtual ya forma parte del presente. Esta tecnología inmersiva ya forma parte de nuestra cultura audiovisual y cada vez son más los creadores de contenidos que se basan en ella para ofrecer experiencias potentes que, además, comienzan a estar al alcance de la mayoría. Así, los centros que acercan videojuegos realistas no paran de abrir por todos los rincones del país y tampoco de crecer los usuarios que quieren vivir en primera persona esta inmersión que bien nos puede convertir en el máximo goleador de la Liga, en un cazador de zombis o en un pintor.

