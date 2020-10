Así son las apps de rastreo de contactos COVID en diferentes países europeos

Así lo explican desde Selectra: “Los dispositivos móviles se ‘comunican’ intercambiando códigos aleatorios especiales y ‘recuerdan’ los encuentros, alertando en caso de contacto, durante no menos de 15 minutos en un espacio cercano , con un usuario que más tarde se comprobó que era positiv o . En todos los casos, la información sobre un caso positivo debe ser introducida manualmente por el propio usuario, ya que no es compartida automáticamente por una institución médica o gubernamental”.

Probablemente serás ya un experto en su funcionamiento, pero por si te has quedado rezagado en las noticias -o por si has estado metido en una cueva sin conexión a internet los últimos meses-, te recordamos el mecanismo detrás de las aplicaciones de rastreo de contactos .

Como se puede ver en la gráfica, España está a la cola pero no es la última : ya en junio hablamos del fracaso total al que se estaba enfrentado la app de rastreo francesa , entonces con solo un 2,7% de acogida y casi medio millón de desinstalaciones en 3 semanas. Mucho no ha mejorado el panorama para nuestros vecinos y actualmente tiene un escaso 3,5% de descargas, a pesar de ser uno de los países europeos al que más está afectando esta segunda ola.

Lamentablemente, ya sea por miedo a un seguimiento y control gubernamental -que no existe- o por desconocimiento, la realidad es que el alcance de estas apps no ha sido hasta ahora muy exitoso en la mayoría de los casos: según Europa Press, el 86% de la población española cuenta con un smartphone, pero de estos solo el 9,9% ha descargado la aplicación de rastreo Radar COVID , que es la desarrollada en España.

