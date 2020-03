Así sería la movilidad, si el Gobierno finalmente declara la cuarentena total

Cada persona podrá salir de su casa exclusivamente para adquirir alimentos o medicamentos , por dos horas, siguiendo un orden que depende del último número de su cédula : si la cédula termina en 7, la persona podrá salir de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. (media hora antes y media hora después). Para los extranjeros residentes en Panamá, aplica el último número del pasaporte.

