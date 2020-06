Así sería el primer once de Setién para reanudar LaLiga

Desde el pasado mes de marzo, LaLiga Santander se detuvo a causa de la rápida propagación del coronavirus, que se convirtió en pandemia y que marca el día a día de la agenda mundial. No obstante, este mismo jueves se reanudará LaLiga con un Sevilla-Real Betis y, el sábado, le tocará el turno al FC Barcelona, que visitará al Mallorca en el estadio de Son Moix (22:00 horas).

Para entonces, Quique Setién ya habrá tenido 12 días de entrenamientos colectivos completos para decidir con qué futbolistas saltará al terreno de juego para afrontar el regreso de la competición doméstica. El once, que cada vez está más perfilado, será una mezcla de titulares habituales junto a otros jugadores que se encuentran en un estado de forma más optimizado.

En la portería no hay ningún tipo de dudas: Marc-André ter Stegen será el guardián de los tres palos azulgranas. El portero alemán llegó al parón en un gran estado de forma y se espera que siga siendo una pieza fundamental. Por muy bien que juegue Neto Murara, el germano tiene asegurada su presencia en la meta culé, que depende en muchas ocasiones de sus actuaciones estelares.

En el eje central de la defensa tampoco hay dudas: Gerard Piqué jugará por la derecha y, ante la baja de Clément Lenglet por sanción, jugará Samuel Umtiti en el costado izquierdo. En el lateral derecho, las molestias que ha tenido esta semana Nélson Semedo podrían darle la titularidad a Sergi Roberto, mientras que Jordi Alba será un fijo en el carril zurdo de la zaga.

En el centro del campo, Sergio Busquets volverá a ser el ancla del juego, ese mediocentro táctico que juega por delante de la defensa. Tampoco hay demasiadas dudas acerca de la presencia de Frenkie de Jong en la medular, que acompañará al de Badia. El tercer puesto del centro del campo posiblemente sea para Arturo Vidal, que ha vuelto en un gran estado de forma y parte con ventaja respecto a Arthur e Ivan Rakitic.

El ‘tridente’ ofensivo

La recuperación de Leo Messi​ es la gran noticia en la delantera, lo que no hace dudar de la presencia del argentino en el once inicial. Antoine Griezmann también será un fijo al lado del capitán culé. El tercer puesto sería con casi total probabilidad, para Luis Suárez, que recibió el alta médica, aunque no se podría descartar que jugase Martin Braithwaite si el uruguayo todavía no está al cien por cien tras su largo periodo de recuperación.