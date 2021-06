así será su despedida y así fueron sus últimas horas como jugador blanco

Sergio Ramos estaba tocado en lo anímico porque, en el fondo, no quería irse. Para él el Real Madrid es el club de su vida, y esperaba a que le llamaran, aunque su entorno le advertía desde hace tiempo que eso no iba a a pasar. Una vez que esa llamada no se produjo, fue Ramos quien preguntó y confirmó que la ruptura se consumaba.

En esa reunión estuvieron planificando la estrategia de comunicación, no tanto en la rueda de prensa del jueves a las 12:30 (entre otras consecuencias, obligó a adelantar la conferencia de Pablo Sarabia con la selección española para no coincidir), que eso fue organizado por el club, sino por cómo responder a las preguntas de los periodistas. Unas cuestiones que responderá solo, sin Florentino Pérez , porque la despedida de Ramos se celebrará en dos actos.

You May Also Like