Así será el juicio del líder de La Luz del Mundo: casi sin audiencia y advierten que mostrarán imágenes de presunta “pornografía infantil” | Noticias Univision Criminalidad

Sobre el impedimento para analizar los teléfonos de las ‘Jane Doe’, el abogado Caleb Mason reclamó que afecta la habilidad para defender a su cliente. “Existe un derecho en la Constitución para que un acusado revise las declaraciones de testigos puestos por el gobierno. No lo hemos podido hacer porque el gobierno no ha proporcionado ninguna de las declaraciones que están en esos dispositivos”, dijo.

