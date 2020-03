Así será el futuro del coronavirus según los expertos

El segundo escenario es que se convierta en una pandemia . Adolfo García Sastre, virógolo del hospital Monte Sinaí de Nueva York, explica que “la transmisión se da antes de que aparezcan síntomas severo y eso hace que sea difícil diagnosticar a las personas que tienen la enfermedad y que lo transmiten, y sin poderlos diagnosticar no se pueden aislar. Infecta el doble o el triple de gente a la que infecta la gripe y entonces s on más de un millón de muertes lo que pueda ocasionar”.

