Así será el bautizo de Rosario, la heredera del título de la duquesa de Alba

No hay que olvidar que la duquesa de Alba fue camarera honoraria de esta virgen, cuya familia tiene una vinculación especial, dado que, en Semana Santa, lleva un manto bordado con el escudo de la familia aristócrata. Asimismo, durante el tiempo en el que la Hermandad no tenía sede, los enseres y todo lo relativo a la virgen se guardaba en el Palacio de Dueñas, perteneciente a la Casa de Alba.

You May Also Like