Así se vivió el operativo donde detuvieron a la mamá de “El Marro”

Las 17 mujeres y nueve hombres, dijeron que no conocen a El Marro y que fueron capturadas por estar en la calle o correr al ver a civiles armados que no se identificaron.

El predio no está resguardado y las puertas están abiertas de par en par, pero la Fiscalía consideró que no era necesario que hubiera personal que cuidara el predio.

También lee: No permitiremos la violencia, no podemos actuar como el avestruz, dice AMLO ante amenazas de “El Marro”

El habitante recuerda que cerca de las 3 de la tarde, llegó una camioneta que parecía particular con entre 10 y 15 personas. “Llegaron con un tubo y le pegaron a la puerta. Ellos no traían orden para entrar ni nada; llegaron apuntándonos”, contó.

You May Also Like