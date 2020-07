Así se vivió el Clippers vs Magic en el regreso de la NBA

En el primer partido de la NBA que se jugó en más de cuatro meses, el escolta de LA Clippers, Lou Williams, se sentó en el área de banca socialmente distanciada del equipo el miércoles y notó la nueva atmósfera a su alrededor.

La temporada 2019-20 volvió a comenzar cuando Clippers y Orlando Magic se enfrentraron el primer juego de práctica celebrado en el complejo Walt Disney World en Orlando, Florida.

Williams, el Sexto Hombre del Año, escuchó la voz familiar del locutor de los Clippers, Eric Smith, después de cada canasta y la misma música de los juegos de Clippers, incluido el canto “DE-FENSE”. También vio la señalización digital de los Clippers, como una que decía “LA Our Way”, y las imágenes de los jugadores en los grandes paneles LED que rodean la cancha para darle una sensación más íntima.

Pero luego hubo la extraña visión de un juego de la NBA en una arena sin fanáticos.

“Escuché los cánticos de ‘defensa’, pero una vez que estuve en la duela, no los escuché, no lo sentí, no lo vi. Estaba metido en el juego”, dijo Williams. “(Pero) no sé para quién es esa experiencia (en el juego), porque no hay fanáticos en la arena, pero definitivamente salió bien”.

Y hubo el sonido inusual de este scrimmage de la NBA.

“Estaba realmente tranquilo, así que tienes que traer tu propia energía”, dijo Aaron Gordon, de Orlando. “Puedes escuchar todo lo que se dice en la duela… Tiene una sensación de tipo de la Liga de Verano, y realmente tienes que aportar tu propia energía”.

Bienvenido a la nueva normalidad en la NBA, al menos durante los próximos cuatro meses.

Los Clippers, jugando sin Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Landry Shamet e Ivica Zubac, vencieron al Magic 99-90. Pero el puntaje final no tenía sentido. El scrimmage fue realmente más sobre la primera prueba de un partido de basquetbol en el campus de la NBA.

El entrenador de los Clippers, Doc Rivers, tenía tres entrenadores asistentes sentados a su lado, aunque estaban socialmente distanciados. Y el entrenador de Orlando, Steve Clifford, tenía tres filas de asistentes socialmente distanciados y miembros del personal con máscaras sentadas detrás de ellos, mientras que la mesa del anotador cercano tenía un gran escudo entre la mesa y la cancha.

Rivers no tardó mucho en darse cuenta de que sin fanáticos, ni siquiera tenía que ponerse de pie y alzar la voz para gritar jugadas o hablar con los árbitros, como suele hacerlo.

“Tal vez tendré una mejor voz al final de esto”, dijo Rivers. “¿Quién sabe?”

Durante los meses después de que el coronavirus detuviera el mundo del deporte, muchos se preguntaron cómo se vería nuevamente un juego de la NBA en medio de una pandemia. Hasta ahora, el plan que la NBA tiene en marcha está funcionando. Dos días después de que la NBA y la NBPA anunciaran que no había positivas al coronavirus en los 346 jugadores evaluados desde el 13 de julio, la NBA tuvo su primer día de acción con cuatro scrimmages.

“Pensé que era mucho más cómodo de lo que pensé que sería”, dijo Clifford, quien habló con Rivers antes del partido sobre cosas como jugar más defensa de zona en este juego de combate para ayudar a cada equipo a prepararse para el próximo reinicio. “Creo que los equipos que pueden adaptarse para jugar en un ambiente único y diferente sin todos los fanáticos, cualquiera que pueda tener la mentalidad correcta para concentrarse en jugar tendrá una gran ventaja”.

“Pero la NBA ha hecho un trabajo increíble de la forma en que lo han organizado todo y lo ha configurado para que sea lo más cómodo posible para los jugadores”.

Los Clippers y el Magic comenzaron todo, y el juego fue comprensiblemente descuidado inicialmente después del paréntesis sin precedentes de la Liga. Los jugadores intentaron recuperar el ritmo del basquetbol después de meses de correr en grupo, cintas de correr y pistas locales.

“Lou decía: ‘Hombre, he estado corriendo durante dos meses, pero no se parece en nada al juego'”, dijo Rivers sobre Williams, quien lideró a todos los anotadores con 22 puntos. “Se podían ver los primeros tres o cuatro minutos, todos tiraban. Estaban un poco cansados. La condición se pondrá rápidamente al día. Creo que vendrá el ritmo”.

Nikola Vucevic de Orlando necesitó algo de tiempo para acostumbrarse al nuevo entorno de juego en un estadio que no es de la NBA y sin fanáticos.

“Fue un poco extraño, pero en general la NBA hizo un gran trabajo”, dijo Vucevic, quien tuvo 18 puntos y 10 rebotes. “Pusieron un montón de pantallas en la arena, haciendo que la arena se oscureciera a nuestro alrededor para que no se sintiera vacía, por lo que hay algo que hacer. Fue bastante bueno para un primer juego, pero no tan malo en general”.

Vucevic señaló que el área de banca de los jugadores ahora es de tres filas de asientos socialmente distanciados para que los jugadores se sienten cuando no están en la duela en lugar de la banca individual normal donde los equipos normalmente están sentados en la cancha. Kawhi Leonard y otros jugadores de los Clippers tenían sus propios asientos designados con un nombre en sus asientos.

“Obviamente es diferente porque dependiendo de dónde estés sentado es difícil estar tan involucrado en lo que está sucediendo como lo estás usualmente cuando estás sentado en la cancha”, dijo Vucevic. “Entonces es un poco diferente, pero con todo lo que sucede la NBA quiere asegurarse de tomar las precauciones y dar el ejemplo al resto del mundo de que si podemos hacerlo aquí, podemos hacerlo en todas partes “.

Pero una vez que comenzó el juego, Williams y Rivers dijeron que la atmósfera cayó y las cosas se sintieron como un juego de baloncesto nuevamente.

“Una vez que entras entre líneas, puedes estar tan cómodo como lo estarán los jugadores, tan normal como todo será”, dijo Rivers. “Se podía ver eso. Se podía ver el cansancio y todo eso. Ellos, volvieron a su hábitat natural”.

Algunos jugadores como Williams estaban preocupados de que el reinicio de la NBA pudiera distraer o ahogar la lucha por la justicia social y las protestas contra la brutalidad policial con el basquetbol como entretenimiento. Pero los jugadores jugaron en una cancha con la frase Black Lives Matter escrita en la parte superior de la cancha sobre el logo de la NBA en la parte central.

“Estoy emocionado de ser parte de una compañía que está junto a muchos jugadores que respetan firmemente en sus creencias”, dijo Williams, quien tenía “50-50” acerca de venir a Orlando a jugar hasta que los jugadores de los Clippers votaron a favor todos. Como un equipo. “Es extremadamente importante para Black Lives Matter estar en el duela. Estoy orgulloso de que formemos parte de él”.

“Espero que la gente entienda el mensaje que estamos tratando de transmitir, estamos luchando por la igualdad. Continuaremos construyendo, pero estaba extremadamente orgulloso de verlo”.

Tim Bontemps de ESPN contribuyó a este informe.