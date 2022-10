así se reduce el consumo energético en la oficina, en la moda… y hasta en el aseo

Durante los días laborales pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo o en nuestro centro de estudios. Por ello, es primordial adquirir hábitos saludables para nuestro planeta también en estos lugares. En ellos deberíamos mantener costumbres como la separación de residuos o apagar completamente los ordenadores y los monitores en suspensión cuando no los use nadie.

No obstante, hay muchas vías de ahorro que el conjunto de agentes de la sociedad todavía no han explorado lo suficiente. Si bien se han adaptado multitud de electrodomésticos y se ahorra energía de forma cada vez más eficiente, tenemos muchas formas de consumir menos fuera del hogar que no suponen un gran esfuerzo y pueden marcar la diferencia.

