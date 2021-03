así se mueven los nano robots dentro de un organismo

El estudio ha demostrado que los nanorrobots pueden moverse conjuntamente in vitro e in vivo, una evidencia que puede suponer un antes y un después en las terapias y tratamientos médicos de muchas enfermedades .

Por otro lado, Jordi Llop, el investigador principal del laboratorio de radioquímica y de imagen nuclear de CIC biomaGUNE, ha explicado este estudio ha demostrado que “ los nano robots se pueden monitorizar in vivo mediante la tomografía por emisión de positrones , una técnica no invasiva de alta sensibilidad utilizada actualmente en el entorno clínico”.

You May Also Like