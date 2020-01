Así se gestó la legendaria pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor de 2017: ¿se repetirá en la UFC?

El CEO de la UFC, Dana White, concedió una entrevista a ESPN en la que repasa algunos de los aspectos más relevantes de la actualidad de la empresa líder de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Entre ellos, el regreso de una de sus principales estrellas , Conor McGregor , y cómo se gestó su pelea de boxeo con Mayweather en 2017. White asegura que todo empezó cuando se encontró con el rapero 50 Cent , por aquel entonces cercano al entorno del boxeador: “ Floyd quiere pelear con tu chico”, le dijo. Su chico no era otro que “el irlandés”, como se refirió a él 50 Cent.White pensó en un principio que se refería a juntarlos en un combate de MMA, algo que no consideraba viable porque, dada la brutalidad de los combates, Mayweather podría hacerle mucho daño a McGregor . Pero ‘Money’ quería verse las caras con ‘The Notorious’ en un ring de boxeo: “Así que nos lo tomamos en serio e hicimos una oferta”, explica el CEO de la UFC.”Sabré algo de Floyd en otoño”, revela White, sobre la posibilidad de ver al boxeador, que recientemente ha regresado a la competición, en el octógono.” Floyd y yo sentimos que nos mejoramos el uno a otro y que vamos a planear algo. Tenemos que discutir algunas cosas y luego hablaré con el promotor de Mayweather. La última vez que hablamos, Floyd estaba totalmente dispuesto a competir en la UFC “. Llegado el caso, ¿se podría celebrar un combate de UFC entre dos de los luchadores más legendarios de la historia? El tiempo dirá. SU rivalidad, desde luego, sigue vigente. MÁS INFORMACIÓN

