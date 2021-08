Así se gestó la inesperada presencia de Ibai Llanos en casa de Messi para su cena de despedida

La cena de despedida de Leo Messi ha sido lo más comentado en las redes sociales este fin de semana gracias a un invitado al que nadie esperaba ver allí, el streamer Ibai Llanos. El creador de contenido con más relevancia en nuestro país tiene muy buena relación con varios futbolistas, en concreto con el Kun Agüero.

“Vaya tela a dónde nos lleva la vida”, contó sorprendido Ibai en su directo del pasado domingo. Muchos creyeron que Messi invitó a Ibai por conocer a Agüero, pero Llanos expuso que en realidad no fue así: él no supo nada hasta que no estuvo allí, todo fue una sorpresa.

“Vamos a cenar hace unos días con el Kun Agüero y en mitad de la cena resulta que Messi le llama. Al Kun le encanta el vacile, puso la videollamada con Messi y hablamos con él”, explicó Ibai.

El creador de contenido quedó con Agüero este pasado sábado para cenar y despedir a Coscu, el streamer argentino que este pasado domingo volvía a su país. El Kun pasó a recogerlos para llevarlos a un restaurante en el que habían quedado con el hermano de Agüero. “Y de repente llegamos a un sitio y digo, pero hostia puta, ¿qué pasa aquí? ¡Tres, cuatro paparazzi! ¿Qué coño está pasando aquí?”, contó Ibai Llanos.

“Me bajo del coche y veo a la madre del Kun y me dice ‘Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida’. Yo no me podía creer lo que me iba a comer, era un sitio muy moderno que podía ser un restaurante top. Sigo andando y veo a Coscu que se tapa la cara. En ese momento, se dio cuenta de que estábamos en la casa de Messi”.

Era la primera vez que Ibai Llanos y Messi coincidían fuera de un acto publicitario, algo que dejó a Llanos en estado de shock: “Digo ‘necesito ir al baño, porque me acabo de dar cuenta de que estoy en casa de Messi cuando he visto a Messi’. Y el Kun riéndose”.

Ibai se deshizo en elogios hacia Messi en su entorno más íntimo y personal: “Messi es muy del Barça. Es muy, muy del Barça. El cariño que le tiene a la gente es una locura. Es un chaval normal, majo, ve Twitch, conoce a algún streamer, ve TikTok… Yo creo que si muchos le conocierais confirmaríais lo grande que es Messi, es impresionante”.