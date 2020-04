así se están reincorporando a la vida normal tras el confinamiento

“Tenemos que sopesar cuáles deberían ser los próximos pasos y no debemos ceder en nuestros esfuerzos”, ha destacado el vicecanciller, Werner Kogler. Por esta razón, desde el Gobierno supervisarán la situación y tomarán medidas basadas en pronósticos y hechos con el objetivo de no colapsar las capacidades de cuidados intensivos en hospitales.

