Así se entrena Carlos Sainz a sus 57 años para disputar el rally Dakar 2020

“En mi época no había ni de lejos este tipo de preparación específica. Cuando comencé en el WRC llegábamos y la gente tampoco hacía gran cosa a nivel físico . Pero ahora ya no hay duda de que repercute en el rendimiento así que en el momento en el que alguien sube el listón obliga a todos los demás a hacerlo también”, señala.

“Necesitas la fuerza, porque es realmente duro. Necesitas trabajo abdominal, cuello, hombros, brazos… No buscas mucho volumen, sino ganar resistencia. Y a nivel aeróbico, tiradas largas para poder estar 4-5 horas manteniendo el ritmo, que es lo de que se trata. A veces también trabajo con tiradas aeróbicas largas y seguidas porque en el Dakar el cansancio se va acumulando y necesitas aclimatar el cuerpo”, cuenta un Sainz que este año, al cambiar de continente, no ha tenido que entrenarse en una cámara hiperbárica para adaptarse a la altura.

