así se detectan las reseñas falsas en España

Según datos del estudio McKinsey reflejado en el artículo ‘Five-star growth: Using online ratings to design better products’, un simple aumento de 0,2 en una valoración de 1 a 5 estrellas representa cambios en diversas categorías, pero es más significativo un aumento que permita a los negocios tener una valoración por encima de 4 estrellas, llegando a apreciar un aumento relevante en el volumen de ventas .

No validar las opiniones, asegura la CEO de NoFakes, afecta a la reputación de las empresas : “Si yo entro a un ecommerce y veo que sus reseñas no están validadas, algo que tiene que ser así por ley, automáticamente como usuaria pierdo la credibilidad en ese negocio”. Por eso, insiste, “es importantísimo” tener un certificador externo, como en este caso es la compañía que dirige.

