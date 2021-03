así se compara con otras leyendas del gol

Al que no ha logrado superar es al que es considerado como el mejor goleador de todos los tiempos, Pelé , que a los 20 años sumaba 141 tantos en 187 encuentros . Unos números que, aunque son escalofriantes, no han generado siempre mucha polémica, ya que la gran mayoría fueron en el Campeonato Estadual Paulista, un torneo considerado menor, así como en amistosos por los que el brasileño eleva su cuenta total hasta superar los 1.000.

