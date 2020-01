Así roban en la caseta de salida a Villa Lucre, malandros sigue haciendo fiesta

La afectada agregó que le tocó conducir varios kilómetros con la llanta “flat” hasta llegar a la estación de Policía en Villa Lucre donde procedió a presentar su denuncia. “No es la primera vez que me pasa incidente en este tramo del Corredor Norte. Una vez me tiraron piedras al vidrio y otra vez habían troncos de madera en calle”, agregó Caballero.

You May Also Like