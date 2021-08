Así responde Andrea Levy cuando le preguntan si tiene algo con Almeida

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, se ha convertido en la protagonista de un reportaje especial de Vanitatis, que ha pasado 24 horas con la política del PP para conocer su día a día, así como otros detalles de su vida.

La también mano derecha del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido, entre otras cuestiones, a su vida sentimental. “¿Cuántos novios te han buscado en el último año?”, le preguntan a Levy, que se lo ha tomado con humor.

“Algunos”, ha respondido. “Hay que desmontar el mito que hay a mi alrededor. De lo que dicen no hay ni la mitad de verdad. Pero, bueno, no han acertado. La gente que me busca novios está un poco despistada”, se ha sincerado la política.

Además, Levy ha asegurado que sus amistades y relaciones prefiere forjarlas “fuera de la política”. Y añade: “Nunca he tenido nada con ningún compañero de profesión más allá de una amistad. Me gusta tener amigos de todas las mentalidades, no crear entornos endogámicos”, sostiene.

En este punto de la entrevista ha salido a relucir el nombre del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también soltero. “Me gusta mucho este mito que se ha formado alrededor de Almeida por estar los dos solteros en Cibeles, pero hay un poco de gracia para ver cuál es el primero que se casa”, ha reaccionado al respecto.

En este sentido, Levy ha asegurado que entre ellos bromean mucho con este asunto: “Te he visto que miras mucho a tal’, o ‘te vi el otro día con el otro…”, ha confesado la concejala que se dicen mutuamente.

Según Andrea Levy, “él siempre se fija y me pregunta, y él liga también. Está muy ligón. Pero no, no hay nada (ni habrá) entre nosotros”, ha zanjado.