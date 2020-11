Así relataba Irene Rosales la dura enfermedad de su padre durante 16 años

“Mi padre se cayó trabajando porque tiene un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. Es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, y no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros”, decía emocionada la joven.

