Así recuerda la ‘bloguera’ y bailarina Brithany a su hermano Enrique Ryce

¡Dolor! La muerte del joven Enrique Ryce conmocionó a miles de personas en el país.

Enrique, es el chico que apareció desmembrado en Chame, y cuya tragedia dejó tristeza hasta en personas que no lo conocieron. Ryce, residía en Arraiján y era egresado de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT).

Por su venas corre sangre de campeón y talento. Su padre es el excampeón de boxeo Santiago Nathaniel Ryce Samaniego y su hermana es la bloguera, cantante y modelo curvis Britahny Ryce, quien lo describió como su compañerito, su mano derecha, su príncipe.

Mensaje de Brithany

“Las despedidas son dolorosas, pero esta me rompe en mil pedazos.

Mi príncipe, mi compinche, mi mano derecha.

No sabes el vacío que dejas en nuestros corazones a todas las personas que te conocíamos, sabemos lo gran amigo, hermano e hijo que eras, una persona frágil, inocente, cariñoso, tus relajos y lo muy atento que eras familiarmente, éramos muy unidos.

Mami te educó tan bien, eras un caballero, tanto así que recuerdo, en las escuelas te iba tan bien, los profesores te querían tanto, ellos te hacían la tarea, le decían a mami “quiero a su hijo como si fuera mío”, y eso pasó en todas las escuelas que estuvo, que irónico ¡ah! tenías tanta suerte Enrique Antonio, de tanto amor que te rodeaba.

Enrique era mi compañerito en esta vida que tanto me gustaba, me llevaba a mis eventos, mis presentaciones, y yo le refunfuñaba “porque siempre escuchas a tus amigos que cantan chacaleria y a mí no, y me decía: ‘canta chacaleria, pues’, y por eso hice varios covers para que te agradaran (secreto desbloqueado). Le gustaba apoyar a sus amigos con sus talentos, yo lo celaba tanto, pero siempre estaba ahí dándome su apoyo incondicional.

Me lo trataba de llevar conmigo a todos lados, respetaba a mis amigos, tuvimos nuestro Carnaval solo tú y yo, te cuide, me lloraste para cuidarme, no eras un niño de problemas preferías evitarlos, pero cuando se metían conmigo, tú te lanzabas ‘con mi hermana no’.

Enrique amaba a mi mamá, un día , fuimos a trabajar juntos y mira a mi mamá y dice ‘mi mamá se ve bien a pesar que sea gordita, la amo’ ja ja ja ay… ENRIQUE ERA PICARÓN, le gustaban negras , blanquitas, gorditas, TODO.

Creo que también fuimos muy influyentes en tu vida mi niño.

Gracias por toda una vida vivida conmigo, gracias por todos los besitos y abrazos que me diste, las veces que me aconsejabas, por tu compañía , por tus relajos, por tus sonrisas, por todas las veces que me cantaste y me tocabas las mejillas y cuando me hacías pucheros para complacerte en tus cosas, eras un mimado.

Hermanito, te amo, y te amare siempre…

Tengo a la Estrella más grande en el cielo

Le pido a Dios verte en mis sueños y que me abraces muy fuerte, hasta siempre EARA”.