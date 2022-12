Así REACCIONÓ Alexa Hoffman contra Ventaneando por VIDEO navideño de Héctor Parra desde la cárcel

Ha pasado más de un año desde que Héctor Parra fue llevado a prisión por presunto abuso contra su hija Alexa Hoffman, y desde entonces lleva un controversial proceso legal, ante esto, la polémica sigue creciendo y ahora la joven reaccionó de una manera inesperada contra el programa ‘Ventaneando’ por transmitir un video navideño del actor desde la cárcel.

Cabe recordar que desde que inicio el proceso legal de Héctor Parra, Alexa Hoffman ha tratado de mantenerse alejada de los reflectores y evitado hablar del delicado tema que involucra a su padre, pues ella afirma que fue abusada por él, pese a que su hermana Daniela mantiene la postura de defender a su padre.

Noticias Relacionadas

Pese al bajo perfil que ha mantenido Alexa Hoffman, la joven reaccionó de manera fúrica contra ‘Ventaneando’ por compartir un video navideño del actor desde la cárcel, ya que considera que están del lado de él y apoyando una persona acusada de abusar de su propia hija.

En el video transmitido por ‘Ventaneando’, Héctor Parra mencionó palabras de agradecimiento para las personas que han creído en su palabra, principalmente a su hija Daniela. Esto fue parte de lo que dijo el actor en el material que ha causado gran controversia:

“Hola, hola a todo el equipo de producción de Ventaneando, que no me lo pierdo, por cierto, y bueno, en esta ocasión solo quiero agradecerles el apoyo a todo el equipo, a toda la gente que me ha apoyado y cree en mí. Y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela, que es una guerrera, es una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás lo imaginé, ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí”, expresó Héctor Parra.

Esto fue lo que dijo Alexa Hoffman contra ‘Ventaneando’ por transmitir un video navideño de Héctor Parra desde la cárcel

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram en donde Alexa Hoffman reaccionó y calificó como negativo que ‘Ventaneando’ emitiera una entrevista con su padre Héctor Parra, quien además les envió unos regalos hechos a mano desde prisión, lo cual considera es una forma con la que pretende ser inocente de sus actos.

“He intentado llevar esto en silencio, pero lo que pasó en Ventaneando con mi papá me tocó mucho. Mi papá les mandó un mensaje desde el reclusorio Oriente y mi hermana también les mandaron unos regalos, unas cosas hechas a mano y eso me tocó mucho, porque es algo que también me pasó de chiquita. Esa es su manera de manipular”, mencionó Alexa.

La joven expresó que le provoca mucha impotencia ver cómo su padre podría estar manipulando muchas personas mediante los medios de comunicación, lo cual puede afectar de manera relevante el proceso legal que se está llevando, por lo que espera que los medios cuiden el material que comparten de Héctor Parra.

“Lo que me da impotencia es que caigan en eso porque juzgado como he llevado mi proceso. Y pues si una niña de 6 años y que era su hija cayó, cómo puede juzgar ustedes que también cayeron en su manipulación… lo que hago no sólo es por mí sino por los miles de mensajes de niñas que me han pedido ayuda y con impotencia de que no les crean y hagan lo mismo que ustedes creerle y apoyar al agresor”, finalizó Alexa.