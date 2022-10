Así reaccionaron los líderes mundiales a la victoria de Lula en Brasil

Lula como ganador: “Trataron de enterrarme vivo y aquí estoy” 7:02

(CNN Español) — El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva fue elegido para un tercer mandato en Brasil tras una reñida competencia contra su adversario, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien fue elegido en 2018 y finalizará su periodo presidencial el próximo 31 de diciembre.

Lula, quien alguna vez fue considerado la persona más influyente del mundo, según la revista TIME, y luego acusado de corrupción y lavado de dinero, enviado a prisión y finalmente puesto en libertad tras anularse su condena, resucitó políticamente tras una reñida campaña presidencial contra Bolsonaro, y ganó en una segunda vuelta electoral con poco más del 50% de los votos en un país altamente dividido.

Políticos de todo el mundo, líderes y celebridades reaccionaron a la victoria de Lula, muchos celebrando su victoria y la nueva era que viene para Brasil.

Líderes de América Latina celebran el regreso de Lula

Desde México hasta Argentina, líderes políticos enviaron mensajes al presidente electo de Brasil y señalaron que la victoria de Lula es el inicio de una nueva era en la política regional.

Esto dijeron:

Presidente de Argentina, Alberto Fernández

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner

Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias pueblo del Brasil. Gracias compañero Lula por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. pic.twitter.com/tEG9uYlJsk — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 30, 2022

Presidente de Chile, Gabriel Boric

Lula. Alegría! https://t.co/ORsTb06D8y — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 30, 2022

Presidente de Colombia, Gustavo Petro

Viva Lula. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2022

Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez

El pueblo brasileño le dio, una vez más, su voto de confianza a Luis Inácio #Lula da Silva @LulaOficial a quien envío un abrazo ancestral y extiendo mis felicitaciones. Que la sabiduría lo acompañe en esta nueva etapa dirigiendo los destinos de esta nación hermana. 🇧🇷🇨🇴. pic.twitter.com/BH4557rhTx — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) October 30, 2022

Presidente de Bolivia, Luis Arce

¡Felicidades hermano @LulaOficial, presidente electo de #Brasil!

Tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana. Estamos seguros que conducirás al pueblo brasileño por el camino de la paz, el progreso y la justicia social.

¡Jallalla Brasil🇧🇷! pic.twitter.com/GSznOi89ih — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 30, 2022

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

#LulaPresidente2022. #Cuba te felicita, querido compañero. Atrasaron tu victoria con métodos atroces, pero no pudieron impedir que vencieras con el voto del pueblo. Regresa @LulaOficial, regresa el @ptbrasil, regresará la justicia social. pic.twitter.com/TuQT0KIFYG — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 30, 2022

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso

Felicito a @LulaOficial por su elección como presidente de la República Federativa de Brasil. En democracia, seguiremos fortaleciendo la amistad y cooperación entre nuestros países, por mejores días para nuestros ciudadanos. Nuestra región se sigue integrando en pluralidad. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 30, 2022

Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei

Felicitamos al pueblo brasileño, que luego de participar en el proceso electoral ratifica su compromiso con la democracia en la región. Desde Guatemala le deseamos una exitosa gestión al nuevo gobierno. 🇬🇹🤝🇧🇷 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) October 30, 2022

Presidenta de Honduras, Xiomara Castro

Felicidades @LulaOficial, amigo solidario con la lucha de Honduras (2009), se enfrentó a los poderes más conservadores de la historia, y junto al pueblo de Brasil los ha vencido. América Latina renace con esperanza en un verdadero proceso humanista, de cambio y liberación. pic.twitter.com/vdXqluY9aH — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) October 31, 2022

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo. pic.twitter.com/2nCg5yo5UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

El gobierno de Nicaragua dijo en una declaración firmada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que celebraban la victoria de Lula.

“Con alegría celebramos su merecida victoria, rogando a Dios que les dé salud, fortaleza y mucho cariño para construir juntos y animados el futuro de su gran país, el bienestar de las familias y seguir contribuyendo a la búsqueda de la paz en el mundo”, dice la declaración presidencial, saludando a Lula.

Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo

Saludo al pueblo brasileño por su contienda electoral democrática, y felicito al nuevo presidente electo @LulaOficial, deseándole el mayor de los éxitos. Esperamos seguir recorriendo juntos el camino de la amistad y la cooperación en beneficio de nuestras naciones. 🇵🇦🇧🇷 — Nito Cortizo (@NitoCortizo) October 30, 2022

Presidente de Perú, Pedro Castillo

El Perú felicita al presidente electo de Brasil, al compañero @LulaOficial, obrero, sindicalista, luchador. Su triunfo es fundamental para fortalecer la unidad de Latinoamérica y la justicia social de la Patria Grande. https://t.co/hN8Ge3yEnW — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 30, 2022

Canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco

Extendemos nuestras felicitaciones a @LulaOficial, quien, en la segunda vuelta electoral realizada este día, resultó electo como el nuevo presidente de Brasil. Manifestamos la disposición de El Salvador de fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos hermanos. 🇸🇻🇧🇷 — Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) October 31, 2022

Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

Saludamos al presidente electo de Brasil @LulaOficial

Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo.

Así mismo esperemos continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 30, 2022

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este #30oct, eligieron a @LulaOficial como su nuevo Presidente. ¡Qué vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes! Hoy en Brasil triunfó la democracia. ¡Felicitaciones Lula! ¡Un Gran Abrazo! pic.twitter.com/asnkPLhsNh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 30, 2022

Algunos expresidentes y líderes de la región también saludaron a Lula tras su victoria:

Expresidente de Argentina, Mauricio Macri:

Quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y a @LulaOficial por ser electo Presidente de Brasil. Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países🇦🇷🇧🇷 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 31, 2022

Expresidente de Bolivia, Evo Morales

Muchas felicidades hermano del alma @LulaOficial por ser elegido por 3ra vez presidente de #Brasil. Estamos seguros de que volverá a trabajar por los más pobres y reestablecerá la dignidad y soberanía de su país en sus relaciones exteriores. ¡La Patria Grande te abraza hermano! pic.twitter.com/ymMkmDNn0Z — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 30, 2022

Expresidente de Colombia, Ernesto Samper

El triunfo de Lula es un triunfo de los brasileños, de Latinoamérica, del Sur del planeta y de la esperanza de los pobres del mundo. Lula es además la posibilidad de que se abra campo en Suramérica un nuevo modelo solidario de desarrollo liderado por una nueva UNASUR. — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) October 30, 2022

Expresidente de Ecuador, Rafael Correa

Cuando encarcelaron a Lula para impedirle ser candidato, no solo le robaron su libertad, también robaron la democracia a Brasil.

Lo mismo hicieron en Ecuador con una ridícula sentencia por «influjo psíquico».

En 🇪🇨 la revancha popular será aún mayor.

¡Viva la Patria Grande! pic.twitter.com/N3do4yegBa — Rafael Correa (@MashiRafael) October 30, 2022

Expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, esposo de presidenta Xiomara Castro

Líderes del mundo envían felicitaciones a Lula

Presidentes de varios países del mundo enviaron sus felicitaciones al mandatario electo de Brasil, señalando el regreso de la izquierda a Brasil.

Esto dijeron algunos de los líderes mundiales:

Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez

Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza. Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. Tus éxitos serán los del pueblo brasileño. ¡Parabéns, Lula! https://t.co/SWp3mmhGnX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2022

Presidente de Francia, Emmanuel Macron

“Todas mis felicitaciones, querido @LulaOficial, por tu elección que abre una nueva página en la historia de Brasil”, escribió Macron.

Toutes mes félicitations, cher @LulaOficial, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l’histoire du Brésil. Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d’amitié entre nos deux pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau

“El pueblo de Brasil ha hablado”, escribió Trudeau.

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula! — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 30, 2022

Presidente de EE.UU., Joe Biden

El presidente de EE.UU., Joe Biden, también felicitó a Lula por su victoria y emitió un comunicado en el que decía que esperaba trabajar con el presidente electo y continuar la cooperación entre EE.UU. y Brasil en los próximos meses y años.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead. — President Biden (@POTUS) October 31, 2022

Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken

El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken felicitó al pueblo de Brasil por “votar y reafirmar la fortaleza de su democracia”.

Congratulations to the Brazilian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @LulaOficial as we build a democratic, prosperous, and equitable hemisphere. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022

Representante a la Cámara de EE.UU., Alexandria Ocasio-Cortez

LULA 🎉 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 31, 2022

El actor Leonardo DiCaprio, también activista ambiental. señaló que con los resultados de la elección de Brasil llega la “oportunidad de cambiar el curso de la historia” en el Amazonas y en el mundo.