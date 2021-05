así quedan las cuentas de los candidatos a campeones

Con seis puntos de desventaja con el Atlético, no puede pensar en otra cosa que no sea ganar los tres partidos que quedan o, al menos, dos de ellos y empatar el otro y que sus tres rivales pinchen. Las demás combinaciones no le valen.

No dependen de sí mismos y necesitan, al menos, una victoria o tres empates y esperar que no sumen sus rivales .

El Atlético es el único de los tres aspirantes que no tiene que mirar a los otros dos. Las posibilidades son múltiples, pero la más sencilla es apostar por la idea del ‘partido a partido’: si ganan los tres partidos, serán campeones. Les vale también con tres empates o incluso tres derrotas si no ganan los otros dos.

