Así queda el escenario electoral en Bolivia tras la retirada de Jeanine Áñez

“ Morales está convocando a la clase media de la que se alejó”, apuntó el analista y ex diputado Carlos Borth. “Eso explica que haya puesto a Arce y no a un indígena. Pero todavía es una interrogante saber cómo le irá en esa apuesta”.

Los indecisos, en tanto, alcanzaron 21%, mientras que quienes dicen que votarán en blanco o nulo se ubicaron en 11%. “Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura”, indicó Áñez en un mensaje oficial emitido en la tarde de este jueves. “Si no nos unimos, vuelve [Evo] Morales, si no nos unimos la democracia pierde”, agregó. El mismo sondeo mostró que más del 60% de los votantes de Áñez tenía como segunda opción a Mesa.

Ante la retirada de la candidatura de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, las elecciones del próximo 18 de octubre en el país andino quedan con siete postulantes a la Presidencia. Entre ellos se destacan el economista Luis Arce, delfín del ex presidente Evo Morales por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) , y el ex mandatario Carlos Mesa , quien terminó segundo en los comicios anulados de octubre de 2019. Ambos ostentan la mayor intención de voto según una encuesta de Mercados y Muestras difundida por el diario Página Siete.

